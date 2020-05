Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung an Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16./17.05.20, wurde ein in der Bettinger Straße in Grenzach geparkter Lada beschädigt. An dem Auto wurde der rechte Scheinwerfer zerstört, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

