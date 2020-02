Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Zwei schwerverletzte Zweiradfahrer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagvormittag (06.02., 10.05 Uhr) befuhr ein 81-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Fahrrad die Hermann-Simon-Straße in Richtung Herzebrocker Straße. Als der Fahrradfahrer beabsichtigte die Herzebrocker Straße zu überqueren, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Dieser befuhr zu dem Zeitpunkt die Herzebrocker Straße in Richtung Innenstadt.

Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Vorfall schwer und wurden durch eingesetzte Rettungswagen, zur weiteren stationären Behandlung, in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

