Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Herbert K. ist wieder da und nun in ärztlicher Behandlung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 Pressemitteilungen von heute, 00:18 Uhr und 8:25 Uhr.)

Kassel-Süd: Durch die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo konnte am heutigen Vormittag der Aufenthaltsort von Herbert K. in Erfahrung gebracht werden. Der 87-Jährige hatte ohne Angehörige zu informieren in der Zwischenzeit anderenorts einen Arzt aufgesucht und ist dort nun in Behandlung.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto von Herbert K. soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

