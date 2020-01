Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 18-Jähriger auf Nachhauseweg überfallen: Kripo erbittet Hinweise auf junge Täter

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zu einem Überfall auf einen 18-Jährigen, der sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg befand, kam es am gestrigen Sonntagabend im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Drei oder vier unbekannte Täter hatten mit Fäusten und einem Gegenstand, möglicherweise eine Eisenstange, auf das Opfer eingeschlagen und ihm sein Handy, Bargeld sowie einen Schlüssel geklaut. Anschließend flüchteten die Räuber und ließen den leicht verletzten 18-Jährigen zurück. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie der 18-Jährige aus Kassel später den aufnehmenden Polizisten berichtete, hatte sich der Überfall gegen 22 Uhr in der Wilhelmine-Halberstadt-Straße ereignet. Er war dort allein unterwegs, als ihn plötzlich drei oder vier Jugendliche angesprochen hatten und unvermittelt angriffen. Durch die Schläge und auch Tritte ging der 18-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nachdem die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet waren, lief das Opfer nach Hause und verständigte sofort die Polizei. Er kann zwei der Räuber wie folgt beschreiben:

1. Täter: 17 bis 18 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schmale hagere Gestalt, blasse Haut, schwarze, an den Seiten kurz geschnittene Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Daunenjacke oder Weste.

2. Täter: Etwa 17 Jahre alt, 1,80 bis 1,84 Meter groß, schlanke hagere Gestalt, ebenfalls osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze auf dem Kopf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

