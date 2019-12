Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Kerzenwachs

Aufmerksame Passantin verhindert Schlimmeres

Landscheid (ots)

Am Montag, 16.12.2019 gegen 22:00 Uhr bemerkte eine Passantin in der Ortslage Landscheid, dass im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses Flammen hinter einem Fenster zu sehen waren. Sie wählte sofort den Notruf 112, lief zu dem Haus und klingelte. Der Hausbewohner wollte nun aus einem Fenster nachschauen, wer zu der späten Uhrzeit noch klingelt. Hierbei stellte er in der Küche fest, dass sich eine zuvor angezündete Kerze komplett auf dem Fensterbrett ergossen hatte und in Brand geraten war. Zudem hatte eine danebenstehende Grünpflanze Feuer gefangen. Der Hausbewohner öffnete daraufhin das Fenster und warf das brennende Wachs auf die Straße. Die restlichen Flammen konnte er mit Wasser löschen. Bei der Brandbekämpfung zog er sich Verbrennungen an den Händen zu, so dass er ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. In der Küche entstand lediglich geringer Schaden durch eine Verrußung der Wand und Decke. Durch das aufmerksame und beherzte Einschreiten der Passantin konnte so ein größerer Wohnungsbrand verhindert werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Landscheid und Burg/Salm, 2 RTW und 1 Notarzt, sowie die Polizei Wittlich und Bitburg.

