Polizei Aachen

POL-AC: Anwohner macht Kellereinbrecher dingfest

Aachen (ots)

Zeuge erkennt Kellereinbrecher im Hausflur in der Annastraße, hält ihn fest und übergibt diesen der Polizei.

Als ein Anwohner am gestrigen frühen Abend (15.08.2019) nach Hause kam, traf er im Hausflur auf einen ihm unbekannten Mann. Dieser schob ein Fahrrad in Richtung Haustür und trug eine Tasche bei sich. Bei näherer Betrachtung erkannte der Anwohner, dass es sich um sein Fahrrad und seine Werkzeugtasche, die er grundsätzlich im Keller lagert, handelte. Auf Ansprache ließ der 43-jährige Mann aus Aachen alles fallen und wollte aus dem Haus flüchten. Nur kurz konnte der Anwohner ihn daran hindern. Als sich der Täter wieder losreißen konnte, setzte dieser seine Flucht in Richtung Innenhof fort. Hier stand er nun in einer Sackgasse, da der Innenhof von hohen Mauern umgeben war. Der Zeuge hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dem polizeibekannten Straftäter erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. (fp)

