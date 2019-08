Polizei Aachen

POL-AC: ... man wird ja wohl noch träumen dürfen

Baesweiler (ots)

Ein ungewöhnlicher Notruf ging am Mittwoch Nachmittag bei der Aachener Polizei ein. Eine Melderin hatte unerwarteten Besuch auf ihrem Bauernhof in Oidtweiler. Eine junge Dame, etwa acht Jahre alt, war auf ihren Hof marschiert und hatte sich für die Kaninchen im Stall interessiert; die gegenseitige Symphatie war nicht zu verkennen. So weit, so gewöhnlich.

Wären da nicht dieser kleine Rollkoffer und eine überraschende Erklärung für selbigen gewesen: "Ich möchte nach Amerika", so die Kleine in überzeugender Ernsthaftigkeit gegenüber der Melderin. Völlig baff griff diese sofort zum Hörer und verständigte die Polizei.

Der Preis für meisterliche Detektivarbeit geht jedoch an zwei Jungs, 14 und 16 Jahre alt, auch aus Oidtweiler. Die hatten zwischenzeitlich auf die Kleine aufgepasst. Noch vor Eintreffen der Kollegen konnten sie die Eltern des Mädchens im Ort ausfindig machen und sie sicher zurück nach Hause bringen.

Wen sich die junge Dame mit der beabsichtigten Reise nach Übersee als Vorbild genommen hat ist leider nicht überliefert. Die beiden Jungs treten aber offensichtlich, wenn auch nur zu zweit, in die Fußstapfen eines Detektivtrios aus der Feder von Robert Arthur. (am)

