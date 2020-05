Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Unadingen: Geldautomat durch Unbekannte gesprengt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag, 17.05.2020, auf Montag, 18.05.2020, in die Selbstbedienungs-Filiale einer Bank in der Lindenstraße in Löffingen-Unadingen eingedrungen und haben dort einen Geldautomaten gesprengt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegengenommen.

