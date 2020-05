Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Feuerwehreinsatz in Oberhof bei Werkstattbrand

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 18.05.2020, ist die Feuerwehr zu einem Brand nach Murg-Oberhof ausgerückt. Gegen 14:25 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Bei Arbeiten in der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes hatte ein Holzschrank aufgrund Funkenfluges Feuer gefangen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Eigentümer das Feuer mit Hilfe von Feuerlöschern eindämmen. Die Feuerwehr löschte den Brand komplett ab und belüftete anschließend die Werkstatt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Der Eigentümer wurde vorsorglich vom verständigten Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt.

