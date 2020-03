Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sind nach einem Unfall am Dienstagnachmittag nördlich von Holzhausen zu beklagen. Gegen 15 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Opel auf der K5317 in Richtung L 75 unterwegs, als er offenbar an der Kreuzung mit der K 5374 die Vorfahrt eines aus Richtung Holzhausen herannahenden 51 Jahre alten Renault-Lenkers missachtete. Bei der folgenden Kollision verletzte sich der Renault-Fahrer schwer, der mutmaßliche Unfallverursacher hingegen leicht. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, ein Schaden von rund 15.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell