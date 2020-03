Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - Vorfahrt missachtet, zwei Verletzte

Meißenheim, Kürzell (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Autofahrern kam es am Dienstagabend in Kürzell. Ein 24 Jahre alter VW-Lenker befuhr hierbei den Ahornweg in nordöstliche Richtung, als er gegen 19:10 Uhr die Vorfahrt eines auf der Schutternstraße herannahenden Tiguan-Fahrer missachtete und mit diesem kollidierte. Obwohl der 47-jährige Tiguan-Fahrer noch versuchte zu bremsen, kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen wurden die beiden Unfallfahrer durch den Rettungsdienst in ein Lahrer Klinikum gebracht. An den stark beschädigten Autos dürfte ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein.

