Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert auf zwei Rädern

Rastatt (ots)

Nach der Kontrolle eines Rollerfahrers am Dienstagabend in der Werkstraße, muss sich dessen Fahrer mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auseinandersetzen. Gegen 20:20 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Rastatt das Gefährt in der Baumeisterstraße auf, da es Schlangenlinien fahrend unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wies der Fahrer einen Promillewert von über 1,3 Promille auf. Sein Führerschein und der Schlüssel für sein Zweirad wurden einbehalten. Nach einer Blutentnahme sieht der Mann nun Post von der Staatsanwaltschaft entgegen.

