Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen in ein Anwesen in der Hauptstraße sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann gegen 3 Uhr über ein angrenzendes Dach an das Gebäude herangetreten und durch ein dortiges Fenster eingebrochen sein. Im weiteren Verlauf traf der Eindringling auf den Bewohner des Hauses. Im Zuge einer anschließenden Auseinandersetzung trug letzterer Verletzungen davon, die später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Unbekannte suchte letztlich ohne Beute das Weite.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hat jemand gegen 3 Uhr im Bereich des Dachs verdächtige Personen bemerkt? Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

