Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fremde Geldbörse eingesteckt/Einbruch in Vereinsheim/Randalierer

Lüdenscheid (ots)

Nachfolgende Kunden in der Kassenschlage nutzten am Donnerstag gegen 14 Uhr das Versäumnis einer anderen Kundin aus: Die 48-Jährige hatte ihre Portemonnaie nach dem Bezahlen an der Kasse eines Geschäftes im Stern-Center liegengelassen. Die nächsten Kunden steckten die Geldbörse ein. Sie erbeuteten diverse Bank- und Kundengarten, Papiere und Bargeld.

Zwischen Mittwochmorgen, 1 Uhr, und Donnerstagmittag, 12 Uhr, sind Unbekannte in ein Vereinsheim an der Knapper Straße eingedrungen. Sie brachen einen Spielautomaten auf und entnahmen das Geld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Am gestrigen Donnerstag kam es in einer Wohnung am Brockhauser Weg zu einem Einsatz der Polizei. Grund war eine Streitigkeit in einer Wohnung. Der Aggressor, ein 37-jähriger Lüdenscheider, sollte gehen und kam der Aufforderung des Wohnungsinhabers und später der Polizei nicht nach. Der alkoholisierte Mann war derart aggressiv, dass eine Sachverhaltsabklärung vor Ort nicht möglich war und der Mann versuchte, die Beamten anzugreifen. Diese überwältigten den Mann und brachten ihn ins Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid. Nun muss er sich wegen Widerstands verantworten.

