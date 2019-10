Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in der Siedlerstraße erneut einen Zigarettenautomaten. Der Automat wurde am Dienstagvormittag in einem Waldstück zwischen Sippersfeld und Neuhemsbach aufgefunden. Er war augenscheinlich mit brachialer Gewalt von der Wand gerissen und dann vermutlich in dem Waldstück aufgeflext und ausgeräumt worden. Eine Anwohnerin hörte gegen 3 Uhr einen lauten Knall und beobachtete aus dem Fenster drei männliche Personen, die den Automaten in ein dunkles Fahrzeug luden und dann wegfuhren.

Die Polizei in Rockenhausen bittet darum, auffällige Wahrnehmungen sofort über Notruf zu melden und um weitere Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

