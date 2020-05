Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen geraten - Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit der Folge von drei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Donnerstagabend, 14.05.2020, befuhr ein 23-Jähriger gegen 23:20 Uhr mit seinem Pkw Audi die Bismarckstaße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Straße "Banter Weg" wollte er nach links in diese ab-biegen. Er bremste seinen Pkw ab, kam aber auf der regennassen Fahrbahn beim Abbiegen ins Rutschen. Der 23-Jährige geriet mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden, Vorrangs berechtigten Pkw Daimler eines 26-Jährigen zusammen, der die Bismarckstraße auf dem linken der beiden Geradeausfahrstreifen stadteinwärts befuhr. Durch den Anprall wurden der 23-Jährige, die 19-jährige Beifahrerin sowie der 26-Jährige leicht verletzt.

