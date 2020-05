Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Goethestraße kam es in der Zeit vom 12.- 14.05.2020 zu zwei Einbrüchen in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter hebelten den Kloben eines Kellerraumes auf, bis er brach und entwendeten Lebensmittel aus den Gefrierschränken und eine Tasche von einem Trolley. Bei dem anderen Raum wurde ebenfalls das Schloss aufgehebelt, jedoch nach jetzigem Sachstand nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei mitzuteilen.

