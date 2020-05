Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wo ist das Gewissen hin? Dreister Diebstahl eines Grabsteines mit einem Gewicht von etwa 40 Kilogramm in Wilhelmshaven - wem ist die Tat aufgefallen?

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden, 13.05.2020, entwendete ein bislang unbekannter Täter von der Ausstellungsfläche eines Unternehmens in der Friedenstraße einen Grabstein. Bei der Tatausführung beschädigte der Täter offenbar andere Ausstellungsstücke auf der Ausstellungsfläche. Bei dem entwendeten Grabstein soll es sich um einen grauen Granitstein mit einer Metallrose im Wert von etwa 1.600 EURO handeln. Außerdem soll dieser ein Gewicht von etwa 40 Kilogramm haben, so dass der Abtransport unter Umständen nicht alleine und mit Unterstützung eines Fahrrades oder eines anderen Fahrzeuges erfolgt sein müsste. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell