Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Borken (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro stellten die Bilanz eines Unfalls vom Mittwoch in Borken-Weseke dar. Ein 38 Jahre alter Borkener befuhr gegen 14.45 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Südlohn. Als der Borkener nach links in den Benningsweg abbiegen wollte, war er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 46-jährigen Hamminkelners zusammengestoßen. Neben den beiden Fahrern erlitt auch eine 33-jährige Insassin im Wagen des Borkeners leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell