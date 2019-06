Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld erbeutet

Bocholt (ots)

Wechselgeld hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag aus einer Ladenkasse in Bocholt entwendet. Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang in die Geschäftsräume an der Neustraße verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

