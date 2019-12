Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter stößt 23-Jährigen vom Fahrrad und will ihm Wertsachen stehlen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 0.30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Bottroper auf seinem Fahrrad auf der Parkstraße, als ihn hier ein ihm unbekannter Mann anging und ihn von seinem Fahrrad stieß. Der Mann schlug den 23-Jährigen nieder und suchte dann in seinen Jackentaschen nach Wertsachen. Als ein Auto vorbeifuhr, ließ der Täter von dem 23-Jährigen ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Innenstadt. Zu dem Täter kann der 23-Jährige lediglich angeben, dass dieser etwa 1,90 Meter groß und stabil war. Er hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

