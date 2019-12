Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fußgängerin von Linienbus verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, fuhr der 58-jährige Fahrer (Bottroper) eines Linienbusses der Vestischen von einer Bushaltestelle an der Humboldtstraße los. Dabei touchierte er mit dem Fahrzeugheck eine 57-jährige Gladbeckerin. Sie musste schwerverletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Busfahrer hatte den Unfall nicht bemerkt, konnte aber ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

