POL-SE: Rellingen - Polizei führte Präventionsstreifen zum Thema Wohnungseinbruch durch

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.19, war die Polizei mit vier Teams im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rellingen in Wohngebieten präsent und informierte zum Thema Wohnungseinbruch.

Die Beamtinnen und Beamten vom Präventionssachgebiet der Polizeidirektion Bad Segeberg sowie des Polizeireviers Rellingen suchten Wohngebiete in Rellingen, Halstenbek, Bönningstedt, Hasloh, Quickborn und Schenefeld auf. Insgesamt stellten die Beamten 24 gekippte Fenster an Häusern fest, in denen niemand zu Hause war. 14 ungesicherte Leitern oder Aufstiegshilfen, 26 ungesicherte Fahrräder, vier unverschlossene Hauseingangstüren an Mehrfamilienhäusern, drei unverschlossene Haustüren an Einfamilienhäusern, 25 offene Garagen, 11 offene Schuppen und 2 überfüllte Briefkästen. In einem Fall steckte der Schlüssel von außen in der Haustür.

Die Polizisten klärten über die Gefahren und wirksame Maßnahmen zum Thema Einbruchsschutz auf. Sie führten insgesamt 68 Bürgergespräche, bei Abwesenheit wurden Hinweiszettel hinterlassen. Die Resonanz in der Bevölkerung war sehr positiv.

In Zukunft werden weitere Einsätze dieser Art durchgeführt.

