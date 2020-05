Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerin bei Unfall verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin aus Südlohn am Montag in Stadtlohn bei einem Unfall zugezogen. Die 54-Jährige hatte gegen 21.00 Uhr die Landestraße 572 aus Stadtlohn kommend in Richtung Südlohn befahren. Als in Höhe der Bauerschaft Hundewick ein 79-jähriger Stadtlohner aus einem Wirtschaftsweg kommend die Landestraße mit seinem Auto überquerte, kam es trotz Vollbremsung der Südlohnerin zum Zusammenstoß. Sie hatte an der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 6.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell