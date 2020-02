Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zu Brand in Bad Bergzabern vom 04.12.2019 - Atzelhof Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalinspektion Landau

Bad Bergzabern (ots)

Wie berichtet, kam es am 04.12.2019 zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Landauer Straße in Bad Bergzabern (siehe Pressemeldung vom 11.12.19). Die Kriminalpolizei Landau ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die mit der Brandbekämpfung eingesetzte Feuerwehr unter Einsatz eines Bolzenschneiders Ketten durchtrennte und Einsatzkräfte vor Ort befindliche Absperrgitter beiseite räumten, um an den Brandort gelangen können. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, in die auch ein Brandsachverständiger eingebunden ist, brannte es lediglich in einer Wohneinheit. Eine unmittelbar an diese Wohnung angrenzende zweite Wohneinheit wurde aufgrund einer zur Brandzeit offenstehenden Tür durch Rauchgase ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Landau dauern weiterhin an. Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

