Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec entwendet

Vreden (ots)

Unbekannte entwendeten auf der Straße "Zum Pferdemarkt" ein schwarzes Pedelec der Marke Gudereit. Das Rad wurde am Montag gegen 17.30 Uhr verschlossen abgestellt. Um 05.30 Uhr am nächsten Morgen war das Rad nicht mehr da. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

