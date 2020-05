Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Ungebetener Besucher stiehlt Geldbörse

Isselburg (ots)

Ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren hat ein Dieb am Dienstag aus einer Wohnung in Isselburg gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen war der Täter gegen 14.25 Uhr durch eine offene Terrassentür in die Räume gelangt. Als der 91-jährige Bewohner den Mann überraschte, gab dieser an, Kleingeld zu brauchen. Nachdem der Unbekannte die Wohnung an der Straße "Am Griemel" verlassen hatte, stellte der Isselburger fest, dass seine Geldbörse fehlte. Der Tatverdächtige trug Arbeitskleidung, eine blaue Schirmmütze und eine blaue Atemschutzmaske. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell