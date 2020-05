Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta v. 16/17.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht in Langförden

Am Sa., 16.05.2020, gg. 10.10 h beschädigte der Fahrer eines silber/türkisfarbenen Pkw , vermutlch VW Golf, beim Ausparken einen geparkten grauen Pkw VW auf dem Combi-Parkplatz an der Hauptstraße in Langförden. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle in Rtg. Ortsmitte Langförden. Vom Kennzeichen wurde VEC plus zwei Buchstaben in der Mitte und die vermutlichen Zahlen 22 abgelesen. Der Fahrer soll ca. 45-50 Jahre alt und Brillenträger gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Vechta -04441/9430-

Verkehrsunfallflucht in Lohne

Am Samstag, 16.05.2020, um 19:50 Uhr beschädigte vermutlich ein Lkw-Fahrer die Lichtzeichenanlage an der Einmündung Dinklager Straße/Von-Siemens-Straße. Daraufhin entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort. Der Lkw-Fahrer befuhr die Dinklager Straße in Richtung Lohne und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Lichtzeichenanlage. Hinweise bitte an die Polizei Lohne 04442-93160.

Lohne- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, dem 16.05.2020 kam es in Im Gleisbogen in Lohne zu einem Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Ein 30-jähriger Bremer belästigte und bedrängte gegen 16:30 Uhr vor einem Schuhgeschäft mehrere Passanten, darunter auch Kinder. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann kurz darauf im Stadtgebiet antreffen. Bei der Identitätsfeststellung leistete der Mann Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Erst durch Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann überwältigt werden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Damme- Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 14.05.20/19.00 Uhr bis zum 15.05.20/14.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter drei Pkw ´s, die am Jugendherbergsweg 14 in Damme abgeparkt standen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Damme.

Damme- Einbruchdiebstahl in Postverteilzentrum

In der Zeit vom 15.05.20/17.30 Uhr bis zum 16.05.20/ 06.00 Uhr, brach zumindest ein unbekannter Täter nach Überklettern eines Zaunes in das Gebäude des Postverteilzentrum, Industriestraße 8 in Damme ein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Holdorf- Diebstahl von Pkw Kennzeichen

In der Zeit vom 15.05.20/20.00 bis zum 16.05.20/18.30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw auf der Grünfläche gegenüber dem Schützenplatz im OT Handorf Langenberg. Hier entwendet ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Holdorf- Verkehrsunfall mit Flucht

Am 16.05.20, gegen 20.00 Uhr, befährt ein Pkw, Ford Focus, den Steinfelder Damm in R. Langenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume. Der Pkw verbleibt aufgrund seines Unfallschadens an der Unfallstelle. Der Fahrer sowie weitere Insassen entfernen sich unerlaubt. Nach ersten Ermittlungen soll ein dunkler BMW den Insassen beim unerlaubten Entfernen geholfen haben. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Damme.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 17.05.2020, kam es in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall in der Brauerstraße in 49393 Lohne. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem PKW Audi nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Mauer eines Grundstückes. Der PKW kam anschließend nicht mehr fahrbereit mittig auf der Straße zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen und weitere Personen, die Hinweise zum Fahrzeugführer und/oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

