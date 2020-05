Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag, 16.05.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf - beschädigtes Fahrzeug auf Parkplatz Am Freitag, dem 15.05.2020, wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr ein Pkw Audi A6 in schwarz auf dem Kundenparkplatz der ERGO-Versicherung in der Hagenstraße in Cloppenburg an der Front vorne rechts beschädigt. Vermutlich touchierte ein anderer Fahrzeugführer mit seinem Pkw den geparkten Audi. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg zu melden. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Beamte der Polizei Cloppenburg kontrollierten am Freitag, dem 15.05.2020 um 21:35 Uhr einen Pkw Mercedes auf dem Vahrener Damm, in dem sich drei Personen befanden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass der 22-jährige Mann aus Delmenhorst unter dem Einfluss von Kokain seinen Mercedes geführt hat. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ebenfalls am Freitagabend wurde ein 21-jähriger Mann aus Delmenhorst gegen 22:30 Uhr auf der Jümmestraße in seinem Mercedes kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Löningen - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung In der Nacht von Freitag auf Samstag kam gegen 02:40 Uhr ein 20-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw VW Polo auf der Lagestraße in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der rumänische Staatsangehörige unter dem Einfluss von Alkohol stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und verblieb nach den polizeilichen Maßnahmen im Krankenhaus Cloppenburg. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell