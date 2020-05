Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sexuelle Belästigung, Täter zeigt sich selbst an, Opfer gesucht

Am Freitag, 15. Mai 2020, kam es gegen 06.30 Uhr am Bergsee zu einer sexuellen Belästigung. Ein 23-jähriger Bramscher griff einer bislang unbekannten Joggerin an das Gesäß. Im Laufe des Morgens zeigte sich der Mann bei einer Polizeidienststelle selbst an. Er war zur Tatzeit mit einer grauen Jogginghose und einer orangen Fleecejacke bekleidet. Die Jacke hatte blaue Ärmel. Es kam noch zu einem weiteren Kontakt am Pkw des Täters. Die Joggerin wird gebeten sich bei der Polizei Damme (Tel. 05491-9500) zu melden. Sie soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Dazu hätte sie schwarze, schulterlange Haare, helle Haut und einen osteuropäischen Akzent gehabt. Sie soll einen silbernen Mercedes gefahren haben.

