Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - "Achtung Aufnahme" - Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta setzt ab sofort Bodycams ein

Ab sofort könnten den Bürgerinnen und Bürgern an den Uniformen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kleine schwarze Kameras auffallen, die an der Brust getragen werden. Dazu prangt der Schriftzug "Videoaufzeichnung" an der Dienstkleidung. Hintergrund ist der Einsatz der sog. Bodycams in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. In den Einsatz- und Streifendiensten der Polizeikommissariate Friesoythe und Vechta, sowie bei der Polizeiinspektion in Cloppenburg steht den Beamtinnen und Beamten nun ein weiteres Einsatzmittel zur Verfügung. Die Kameras können sowohl Bild, als auch Ton aufzeichnen. Gespeichert werden diese Aufzeichnen nur im konkreten Einsatzfall, wenn der Träger dies manuell auslöst. Eine Aufnahme wird dabei angekündigt. Werden die Aufzeichnungen nicht für ein späteres Ermittlungsverfahren benötigt, werden sie nach einer Frist von 28 Tagen automatisch gelöscht. Polizeidirektor Walter Sieveke, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, geht bei dem neuen Einsatzmittel von einem großen Nutzen für die Polizei aus: "Die gestiegene Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften ist weiterhin präsent. Insbesondere in Situationen, in denen das polizeiliche Gegenüber droht gewalttätig zu sein, erhoffe ich mir eine abschreckende Wirkung der Bodycams. Den Gewaltbereiten muss nun bewusst sein, dass ihre Worte und Taten ab sofort aufgezeichnet und vor Gericht herangezogen werden könnten."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell