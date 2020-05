Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Gehölz in Brand geraten

Am Donnerstag, 14. Mai 2020, kam es gegen 22.40 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Am Ostermoor zu einem Brand. Vermutlich durch herabfallendes Holz aus einer Feuertonne geriet auf dem Grundstück eine 20 m² große Fläche mit Gehölz in Brand. Die Feuerwehr Saterland konnte das Feuer löschen, ohne dass Personen verletzt wurden.

