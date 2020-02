Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf

Bad Nenndorf (ots)

(rho)Am 01.02.2020 hat sich zwischen 08:10 und 08:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B65 zwischen der Zufahrt zur Mooshütte und der Zufahrt Cecilienhöhe ereignet. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B65 in Richtung Stadthagen. Aus bisher unklarer Ursache gerät er in den Gegenverkehr und streift den entgegenkommenden Pkw der Geschädigten im Vorbeifahren. Der Pkw des unbekannten Fahrzeugführers wird hierbei ebenfalls beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem Fahrzeug um einen BMW 3er in der Farbe silber handelt (Bj. zwischen 1997-2003). Das Fahrzeug müsste Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen. Sollte Ihnen ein solcher Pkw im zeitlichen und/oder räumlichen Zusammenhang aufgefallen sein, oder sind Sie womöglich Augenzeuge des Unfalls, melden Sie sich bitte bei ihrer ortsansässigen Polizeidienststelle, oder bei der Polizei in Bad Nenndorf unter der 05723/94610.

