Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wer kennt diese Frau

Bild-Infos

Download

Bückeburg (ots)

(ma)

Am 11.09.2019 wurde in einem Bückeburger Geschäft aus einer abgestellten Handtasche ein Portemonnaie entwendet. Die darin enthaltende EC-Karte wurde von der Täterin noch am selben Tag bei der Sparkasse Bückeburg dafür eingesetzt, um vom Konto der Geschädigten widerrechtlich 1.000 Euro abzuheben. Die Täterin ist beim Abheben des Geldbetrages von einer Überwachungskamera aufgenommen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise bzgl. der Identität der Täterin. Wer diese Frau kennt, kann sich an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell