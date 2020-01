Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zur Presseveröffentlichung vom 28.01.2020

Passanten retten sich vor Raser

Nienburg (ots)

Die Ermittlungen zur Verfolgungsjagd mit der Polizei, die in den Nachmittagsstunden des 26.Januar für den Fahrzeugführer an den Betonpfeilern Ecke Verdener Landstraße/Lübecker Straße endete, dauern noch an. Wie bereits berichtet wurde, flüchtete der Fahrzeugführer vom Nordertorstriftweg über die Dr.-Franck-Straße weiter über die Straße Am Ahornbusch bis zur Verdener Landstraße. Im Bereich der Dr.-Franck-Straße/Am Ahornbusch konnten sich Passanten, die zu Fuß unterwegs waren, nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Raser in Sicherheit bringen. Diese Passanten werden gebeten, sich als Zeugen zu zur Verfügung zu stellen und bei der Polizei Nienburg unter 05021-9778111 zu melden.(sch)

