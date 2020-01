Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Bankinstitut

Nienstädt (ots)

(ma)

Am vergangenen Sonntag sind unbekannte Täter gegen 01.00 Uhr in akrobatischer Weise in ein Bankinstitut an der Bergstraße in Nienstädt eingedrungen.

Der oder die Straftäter kletterten gekonnt über eine Hauswand in die obere Etage des Gebäudes und konnten über ein Fenster in das Objekt eindringen.

Der sofort ausgelöste Alarm wurde von den Einbrechern durch das Zerstören der Sicherheitsanlage unterbrochen, was aber dennoch zur Alarmierung der Einsatzkräfte führte.

Zielrichtung der Täter war der aufgestellte Geldautomat, von dem die Täter bereits die Verkleidung abgebaut hatten.

Durch eine Tür konnten die Täter unerkannt vor der Polizei flüchten.

Am Tatort konnten hinterlassene Spuren der Einbrecher vorgefunden werden, die derzeit noch ausgewertet werden.

In derselben Nacht wurde bei einem gleichgelagerten Einbruch im Bereich der Polizei Minden ein 51jähriger Täter aus dem Rheinland nach einer vollendeten Tat festgenommen, der mittlerweile nach der richterlichen Vorführung in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt. Mittäter des Mannes konnten flüchten.

Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in Nienstädt ist zu vermuten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell