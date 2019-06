Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 15-Jähriger macht Spritztour mit Auto des Vaters

Karlsruhe (ots)

Ein 15-Jähriger borgte sich am Freitag, gegen 04:35 Uhr, ohne den Besitz einer Fahrerlaubnis, den Mercedes seines Vaters. Ohne dass der Vater davon Kenntnis hatte, lud der 15-Jährige zwei ebenfalls 15-Jährige Kumpels in das Auto und startete die Spritztour im Bereich der Hardeckstraße. Da der Jugendliche ziellos in der Gegend herum fuhr, fiel er einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-West ins Auge. Infolgedessen wurde er einer Kontrolle unterzogen. Sowohl der Junge als auch das Fahrzeug wurden im Anschluss dem Vater überstellt.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell