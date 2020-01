Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 68-Jährige der Handtasche beraubt

Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

Am 29.Januar meldete eine geschädigte Seniorin selbst per Telefon der Polizei, dass sie gegen kurz nach 17 Uhr auf der Hannoverschen Straße überfallen worden war. Sie konnte sich noch erinnern, dass ihr der Täter bereits im REWE-Markt vor ihr stehend aufgefallen war. Der Mann sei ca. 170 cm groß und sehr schlank gewesen. Bereits dort war ihr aufgefallen, dass der spätere Täter einen mittelblauen Daunenparka getragen habe. Auf dem Weg nach Hause in Richtung Innenstadt sei der Mann vor ihr gegangen und habe am Stichweg zur Straße "Am Küstergarten" angehalten. Im Vorbeigehen sei er dann schnell auf sie zugelaufen und habe ihr die Handtasche vom Arm gerissen. Bei dem Versuch, die Tasche festzuhalten, sei sie zu Fall gekommen und mit dem Hinterkopf auf dem Gehweg aufgeschlagen. Die Seniorin hat sich hierbei eine dicke Beule zugezogen, deren Behandlung sie ablehnte. Der Täter erbeutete eine hellblaue Nylontasche, in der sich eine dunkelbraune Geldbörse befand.

Die Polizei fragt, ob es zum Tathergang Zeugen gibt. Vielleicht ist die Person auch jemandem im Vorfeld oder Nachgang zur eigentliche Tat aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021-97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell