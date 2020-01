Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrecher tritt in Müsleringen überrascht die Flucht an

Polizei bittet um Mithilfe

Nienburg (ots)

Am Abend des 28.Januar saßen die 60- und 64-jährigen Eigentümer ihres Hauses im Wohnzimmer, als die Geschädigte Ehefrau auf einen Windzug aufmerksam wurde. Sie wollte daraufhin der Ursache dafür auf den Grund gehen und begegnete hierbei auf dem Flur des Einfamilienhauses einem ihr Unbekannten. Geistesanwesend rief die Frau sofort laut nach ihrem Mann und griff zum Telefon, woraufhin der Täter durch die Waschküche unerkannt flüchtete. Vermutlich verschaffte sich der ca. 180 cm große und schlanke Mann durch die Waschküchentür gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchte die angrenzenden Räume nach Wertgegenständen, während die Eigentümer im Wohnzimmer vor dem Fernseher saßen. Hierbei erbeutete der Täter Schmuck, mit dem er auch flüchtete. Während der Tat war der Mann ganz in schwarz gekleidet und hatte wahrscheinlich auch schwarze Handschuhe an.

Die Polizei Stolzenau bittet unter 05761-92060 um Hinweise, die Rückschlüsse auf den Täter oder eventuell von ihm verwendete Fahrzeuge zulassen.(sch)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell