Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Entwendete Kennzeichen an abgemeldetem Pkw angebracht

Rinteln (ots)

(swe). Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines parkend abgestellten Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nordstadt, stellten die Rintelner Polizeibeamten am Mittwoch gegen 23.30 Uhr fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen in Herford entwendet wurden und der Pkw selbst ohne Zulassung und Pflichtversicherung war. Gegen den 26-jährigen Halter des Pkw aus Rinteln wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell