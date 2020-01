Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diesel und Betriebsstoff gestohlen

Bad Eilsen/Luhden (ots)

(ma)

Der Fahrer eines schwarzen Audi A5 nahm es heute Nacht gg. 03.30 Uhr an der Tankstelle an der B83 in Luhden mit dem Bezahlen nicht so genau.

Erst tankte der Spritdieb für fast 60 Euro, nahm sich noch einen bereitgestellten Kanister mit Betriebsstoff vom Eingangsbereich für 15 Euro mit und verschwand wieder auf der Bundesstraße in unbekannte Richtung.

Möglicherweise können Videoaufnahmen vom Tankstellengelände zur Identität des Fahrers führen.

