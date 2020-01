Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Folgeunfall nach Wendemanöver

Bückeburg (ots)

(ma)

Weil es am Montag gg. 07.25 Uhr auf der Bundesstraße 83 in Höhe der "Fischteiche" einen Rückstau nach einem Verkehrsunfall gab, entschied sich ein 40jähriger Fahrer eines VW-Transporters aus Barntrup dazu, sein Fahrzeug auf der Kraftfahrstraße verbotenerweise zu wenden.

Beim Wendemanöver übersah der Barntruper einen entgegenkommenden Pkw Opel eines 51jährigen Rintelners, so dass es zu einem Zusammenstoß kam.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Beifahrer im Transporter wurde leicht verletzt. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Der Stau resultierte aus einem Verkehrsunfall, der der Polizei Bückeburg um 06.15 Uhr gemeldet wurde. Demnach fuhr ein 20jähriger Rintelner mit seinem Pkw Nissan auf der B 83 in Richtung Minden und geriet durch einen bislang nicht geklärten Bremsvorgang auf die Gegenfahrbahn. Dem entgegenkommenden Nissan kann eine 25jährige Frau aus Ahnsen in ihrem Pkw Renault noch ausweichen. Ein ähnliches Ausweichmanöver gelang einem 30jährigen Fahrer eines VW Golf aus Rinteln nicht mehr und fuhr in den Pkw Renault.

Der Pkw Renault war nicht mehr fahrfähig und wurde abgeschleppt.

Der 30jährige Rintelner und die 25jährige Ahnserin wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell