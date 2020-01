Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mountainbike gestohlen

Nienstädt (ots)

(ma)

Am vergangenen Sonntag bemerkte der Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Haibike, Typ "Seet", dass ihm sein Fahrrad am Bahnhofsvorplatz in Kirchhorsten gestohlen wurde. Das Zweirad hatte der Geschädigte zwei Tage zuvor, gesichert mit einem Spiralschloss, abgestellt. Das schwarze Fahrrad hat neongelbe Bremskabel, keine Beleuchtung und abgebrochene Schutzbleche.

