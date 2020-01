Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Akku von E-Bike gestohlen

Bückeburg (ots)

Von einem am Bückeburger Bahnhof abgestellten E-Bike der Marke "Haibike SDuro", ist am Montag in der Zeit von 07.40 bis 17.10 Uhr der Akku vom Rahmen des Zweirades gewaltsam entfernt und entwendet worden.

Der Dieb hatte ein Hebelwerkzeug genutzt und den Akku am Unterrohr des Rahmens brachial herausgebrochen.

Der Schaden wir vom Geschädigten auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

