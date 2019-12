Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Wohnung - 92-jährige Seniorin leicht verletzt

Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der am gestrigen Donnerstag (12. Dezember 2019) eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Tannenstraße beraubt und dabei verletzt hatte. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/krefeld-raub-0

Gegen 13:10 Uhr überfiel ein dunkelhäutiger Mann die Krefelderin in ihrer Wohnung, als sie ihm auf Nachfrage ein Glas Wasser zur Tür brachte.

Die Seniorin hatte zuvor um 11:54 Uhr eine größere Summe Bargeld bei der Sparkasse am Ostwall abgehoben. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter sie dabei beobachtet hat und ihr bis nach Hause gefolgt ist. Die Polizei Krefeld hatte gestern darüber berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4467028).

Der Mann hatte eine dunkle Hautfarbe, ein vernarbtes Gesicht und eine kräftige Statur. Er war ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,80m groß und sprach sehr gut Deutsch. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (930)

