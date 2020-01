Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fassade eines Supermarktes beim Ausparken beschädigt

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine Kundin eines Supermarktes an der Hannoverschen Straße in Bückeburg sah es gestern um 17.50 Uhr als nicht erforderlich an, Mitarbeiter des Einkaufsmarktes oder die Polizei zu benachrichtigen, als sie mit ihrem Pkw VW rückwärts gegen die Fassade des Marktes fuhr und diesen beschädigte.

Die Beifahrerin der Frau aus dem Münsterland stieg stattdessen aus dem verursachenden Pkw aus, in dem auch zwei Kinder saßen, begutachtete die Schäden, um sich dann gemeinsam vom Unfallort unerlaubt zu entfernen.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei.

Die Beamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile vom Pkw VW auffinden, der im Stadtgebiet von Bückeburg kurze Zeit später angetroffen wurde.

Die aufgefundenen Fahrzeugteile konnten dem Pkw zugeordnet werden und die Fahrerin räumte den Anstoß an der Hauswand ein.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

