Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 07.10.2019 - Verkehrsunfall in Hostedde PKW Fahrer nach Zusammenstoß mit Bus eingeklemmt

Dortmund (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Flughafenstraße/Ecke In der Liethe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem PKW. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst begannen nach dem Eintreffen an der Unfallstelle umgehend mit der medizinischen Versorgung und Befreiung des eingeklemmten Fahrers. Um den Fahrer bestmöglich zu retten, wurde neben der medizinischen Versorgung im PKW, auch die Fahrertür und das Dach mit schwerem technischem Gerät der Feuerwehr entfernt. Nach der Befreiung des schwer verletzten, 49-jährigen, Mannes wurde dieser, unter ärztlicher Begleitung, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich durch die Polizei abgesperrt. Im Einsatz waren 27 Kräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 1 (Mitte)

