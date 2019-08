Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenaufruf: Täter zerkratzen hochwertigen PKW. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht?

Stadthagen (ots)

In der Nacht vom 09.08.2019 auf den 10.08.2019 in der Zeit von 23:00 Uhr bis 02:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz der Kleingartenkolonie, in der Enzer Straße in Stadthagen zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi Q5 gekommen. Der PKW wurde an der gesamten Karosserie verkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 - 15.000 EUR.

Wer kann Angaben zu dem/den Täter/Tätern machen? Bei Hinweisen bitte bei der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721-40040 melden./Kla

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizei Stadthagen

Einsatz- und Streifendienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell