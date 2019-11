Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 02.11.2019 - Brandeinsätze auf ehemaligem Industriegelände

Dortmund (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund wurde gegen 01:00 Uhr über eine Rauchentwicklung auf einem ehemaligen Industriegelände (ehemals Hoesch Spundwand) an der Alten Radstraße informiert. Nach dem Eintreffen der eingesetzten Einsatzkräfte wurden mehrere Brände festgestellt, jedoch musste erst eine Zuwegung zu dem Gelände gefunden werden, auf dem umfangreiche Abbrucharbeiten durchgeführt werden. Bei der weiteren Erkundung auf dem Gelände mussten fünf Brandstellen in unterschiedlichen Gebäuden festgestellt werden. Die vorgefundene Lage zog eine umfangreiche Nachalarmierung nach sich, um die Brandbekämpfungen einleiten zu können. Bei dem Einsatz wurden zwei Personen gerettet und rettungsdienstlich betreut. Auf Grund der umfassenden Löscharbeiten dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden an.

Für die Dauer der langwierigen Löscharbeiten wurden die verwaisten Feuerwachen durch die Freiwillige Feuerwehr besetzt.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

An dem Einsatz waren neben den Feuerwehrwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), 5 (Marten) und 9 (Mengede) die Löschzüge 13 (Berghofen), 16 (Hombruch), 19 (Lütgendortmund), 20 (Nette), 21 (Bodelschwingh), 22 (Mengede), 23 (Groppenbruch), 24 (Asseln), 25 (Eving) und 29 (Deusen) sowie der Fernmeldezug und der Rettungsdienst.

