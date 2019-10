Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gasaustritt in DO-Kurl/Bewohner bohrte in Gasleitung

Dortmund (ots)

Bei Renovierungsarbeiten hat ein 33-jähriger Bewohner unglücklicherweise mit der Bohrmaschine eine Gasleitung getroffen und damit die Räumung eines Mehrfamilienhauses verursacht.

Am Mittwoch, kurz vor Mittag, hatte der Mieter in seiner Küche die Leitung angebohrt und daraufhin die Hausverwaltung benachrichtigt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 6 aus Scharnhorst an der Pöllerstraße im Ortsteil Kurl eintrafen, befanden sich bereits einige Bewohner des achtgeschossigen Wohnhauses auf der Straße.

Mit einem Atemschutztrupp wurde die betroffene Wohnung begangen und eine Gasmessung durchgeführt. Parallel wurde ein Trupp im Keller eingesetzt, um den Gashauptschieber des Hauses ausfindig zu machen. In der Wohnung wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Zur Sicherheit wurde im Verlauf des Einsatzes das komplette Gebäude geräumt. Insgesamt 37 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach etwa einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden und die Bewohner durften wieder zurück in ihre Wohnungen. Nur das Gas zum Kochen musste, bis zur Reparatur durch den technischen Betriebsdienst, abgeschaltet bleiben.

An dem Einsatz waren ein Löschzug der Feuerwehr, der Umweltdienst und der Rettungsdienst beteiligt.

